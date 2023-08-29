Uyuşturucu bağımlısı genç: Annem benin yüzümden gözlerinden oldu Muş’ta yaklaşık 7 yıl uyuşturucu kullanan ve tedavi için İstanbul’da bulunan bağımsız yaşam merkezine gönderilen bağımlı genç T.G., “Annem benin yüzümden gözlerinden oldu” dedi.

İHA

Uyuşturucu maddeler onlarca gencimizin hayatını karartıyor.

Yuvaları yıkan, aileleri dağıtan bu bela, zaman zaman öyle boyutlara ulaşıyor ki cinayetleri beraberinde getiriyor.

Muş'ta 7 yıllık bağımlı 32 yaşındaki T.G. de uyuşturucu belası yüzünden sorunlar yaşayanlardan sadece biri.

Uyuşturucuyu bırakmak için başvurduğu dernekte tertemiz bir geleceğe yepyeni bir kapı aralamak isteyen bağımlı genç T.G., insanlardan utandığı için kimseye uyuşturucudan kurtulma isteğini anlatamadığını ifade etti.

"Eroin yüzünden eşimden oldum"

Madde kullandığı için eşinin kendisini terk ettiğini söyleyen T.G., iyileşip geri geleceğini ifade ederek, “Benim eroin bağımlılığım var. Bu eroin kullanma süreci içinde birçok sıkıntı yaşadım. Eşimden, dostumdan, ailemden oldum. Hani çok denedim kurtulmayı ama olmadı. İstanbul’a gideceğim orada tedavi olacağım. Ben çok kurtulmaya çalıştım, bir türlü yol bulamıyordum. Sağ olsunlar başvurduğum dernek sayesinde uyuşturucuyu bırakacağım. Gideceğim ve bu illetten kurtulacağım. Tekrar Kur’an-ı Kerim’e ve namazıma başlayacağım.” şeklinde konuştu.

"Annem benim yüzümden hasta oldu"

Ailesine yaşattığı sıkıntılar yüzenden pişman olduğunu ifade eden T.G., madde kullanma yaşının 70 yaşına kadar çıktığını söyleyerek, “Aileme ve anneme birçok sıkıntı yaşattım. Annem benim yüzümden hasta oldu. Gözlerine şeker vurdu. Annem de şu an çok mutlu, tedaviye gideceğim için. İnşallah gidip tedavi olup kurtularak geleceğim. O kadar denedim, yani bir türlü olmadı ama bu dernek sayesinde kurtulacağım. Hata yapmayan insan yoktur, ben de bu iyileşme sürecine giriyorum. İyileşip geleceğim. Muş’ta bağımsız yaşama merkezi açılması lazım ki hani insanlar dışarıya gitmeden burada tedavi olsun.” ifadelerini kullandı.

"Utandığım için kimseden yardım isteyemedim"

Uyuşturucuyu bırakmak istediğini ancak derdini kimseye anlatamadığının altını çizen T.G., 7 yıl boyunca utandığı için kimseye derdini açıklamadığını ifade ederek, “Uyuşturucu kullanan insanlar çekingen oluyor. Ben 7 senedir utandığım için kimseden yardım istemedim." dedi.

"Onun için gözlerimden oldum"

Oğlunu sokak sokak aradığını ifade eden anne Z.G., ağlamaktan gözlerini kaybettiğini belirterek, “Oğlum bizi mahvetti. Allah’ıma hep dua ettim oğlum için. Birkaç kere ilaçlı tedaviye gitti ama bir faydasını görmedi. Şimdi İstanbul’a gidecek ve düzelecek inşallah. Gece kalkıyordum namaz kılmaya, oğlum için dualar ediyordum. Gece sabahlara kadar yatmıyordum. Kapılarda bekliyordum. Sokaklarda arıyordum. Ne zaman ki sağ salim buluyordum o zaman rahat ediyordum. Arkadaşları arıyordu gidiyordu. Kızıyordum gitme diye bana kızıyordu. Çok çektirdi bana. O kadar ağladım onun için gözlerimden de oldum.” diye konuştu.