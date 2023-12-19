Uyuşturucu sevkiyatında ambulans paravanı polisi kandıramadı Balıkesir'e ambulans içerisinde 9 kilo uyuşturucu sokmak isteyen 3 kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

İHA

Güvenlik güçleri uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor.

Emniyet'in konu üzerinde etkili çalışmaları nedeniyle polisi atlatmak için farklı yollar deneyen uyuşturucu tacirleri, bu kez ambulans kullandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen ambulansa yönelik operasyon düzenlendi.

3 kişi gözaltına alındı

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve istihbarat birimlerimizce yapılan çalışma neticesinde sabah saatlerinde Balıkesir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı ambulansa (hasta nakil aracı) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kilo 14 gram Skunk esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)