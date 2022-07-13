Turistlerin ilgi olan Uzungöl'de, bayram yoğunluğu yaşandı. Bölgeye gitmeye çalışan vatandaşlar, 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl’e yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter seferlerinin yapıldığı Uzungöl'de; otel, pansiyon ve dağ evleri tam kapasite doldu.

DHA’nın haberine göre; mevcut rezervasyonların uzatıldığını ifade eden turizm acenteleri, yoğunluğu bayram sonrasına da sarkacağı bilgisini verdi.

Araç kuyruğu 10 kilometreyi buldu

Bölgeye araçları ile gitmek isteyen vatandaşlar, adeta yolda kaldı.

10 kilometreyi aşan kuyrukta dur kalk yapan bazı araçlar arızalandı.

Birçok ziyaretçi, arabalarını park edip yürüyerek Uzungöl’e varmaya çalıştı.

“Araç kuyruğu milim milim ilerliyor”

Uzayan araç kuyruğunda saatlerce kaldıklarını belirten Serap Toköz, "Uzungöl'ü, çok merak ettik. İlk defa geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Fakat bu kadar araç kuyruğu olduğunu bilseydim; kesinlikle gelmek için bugünü tercih etmezdim. Arabayı aşağıda bırakmak zorunda kaldık. Araç kuyruğu milim milim ilerliyor. Daraldık, eşimle birlikte yürümeye karar verdik. Şimdi yürüyoruz. Baya bir yolumuz var ama umarım varacağız." diye konuştu.

Uzungöl yolunda araç kuyruğu, 10 kilometreyi buldu VİDEO



“Hiç böyle bir trafik görmemiştim”

Saatlerdir trafikte kaldıklarını belirten Kadir Ağca ise, “Bayram tatilindeyiz. Ailemle beraber Uzungöl'e gitmek istedik. Karadeniz bölgesinde birçok tatil noktasına gittik. Uzungöl, çok merak ettiğimiz bir yer. Çok uzun bir araç kuyruğu var. Çocuklar olmasa inip, biz de yürümeyi düşündük. Fakat Uzungöl'e, bulunduğumuz noktadan 8 kilometre var. Hiç böyle bir trafik görmemiştim. Ama beklediğimize değecek gibi." dedi.

Aracı bırakıp, yürüyen İlhami Güney de "Batman'dan geliyoruz. Daha önce de gelmiştik. Uzungöl, harika bir yer ama çok şaşırdık. Bu kadar trafik beklemiyorduk. Araç kuyruğunu görünce moralimiz biraz bozuldu. Araçlar, tın tın ilerliyor ama yılmadık. Geri de dönmedik. Aracı bıraktık ve yürümeye karar verdik. Zaten muhteşem bir hava, muhteşem bir doğa var. İnşallah varacağız ama Uzungöl'e varmak için çok uzun yolumuz var" ifadelerini kullandı.