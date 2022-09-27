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- Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı
11 yıl önce meydana gelen deprem sırasında cezaevinden kaçan ve 17 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 27.09.2022 - 17:09
- Güncelleme : 27.09.2022 - 17:10
2011 yılında Van'da meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'nin, İran'dan Van'a geleceği bilgisi alındı.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), harekete geçti.
Ekipler, Başkale ilçesine operasyon düzenledi.
Tutuklandı
DHA’nın haberine göre firari hükümlü E.D., yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın, suç ve suçluların yakalanması ile adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalarının süreceği belirtildi.