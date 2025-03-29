Van depreminde cezaevinden firar eden zanlı 14 yıl sonra gizli bölmede yakalandı

DHA
Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Van M Tipi Cezaevi'nde kalan N.O. (50) firar etti.
O dönem yapılan çalışmalarda N.O.'ya ulaşılamadı.
Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri N.O.'nun Gürpınar ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Mahalleye baskın düzenleyen ekipler N.O.'yu babasının evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı.
Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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