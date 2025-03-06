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DHA

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bir süre ara verilen dip çamuru temizliği yeniden sürdürülüyor.

3'ÜNCÜ ETAPTA SONA GELİNDİ

Yürütülen çalışmalarda çok sayıda iş makinesi, kamyon ve personel görev alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, Yaşar Kemal Parkı ile Atık Su Arıtma Tesisi arasındaki 3'üncü etapta sona gelindi.

2 MİLYON 700 BİN METREKÜP DİP ÇAMURU VE BALÇIĞIN ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Hummalı bir çalışma yürüten ekipler, hafta başından bu yana 5 bin metreküp, şu ana kadar ise Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkardı.

Temmuz 2021'de başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında, gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması hedefleniyor.