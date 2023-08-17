Van Gölü'nde dip temizliği: 1 milyon 200 bin metreküp çamur çıkarıldı Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan çalışmalar kapsamında; Van Gölü'nün 14 kilometrelik sahil bandından 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında hedef 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkartmak.

DHA Van Büyükşehir Belediyesi'nin, Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor. Van Gölü'nde geçen yıl başlatılan 1'inci etap dip çamuru ve balçık temizleme çalışması tamamlandı. Göldeki 2'nci ve 3'üncü etaplarda da çalışmalar, yoğun şekilde devam ediyor. 1 milyon 200 bin metreküp balçık çıkartıldı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; 14 kilometrelik sahil bandından bugüne kadar 1 milyon 200 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkartıldı. Yıl sonuna kadar gölden 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkarılması hedefleniyor.