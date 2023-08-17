Van Gölü'nde dip temizliği: 1 milyon 200 bin metreküp çamur çıkarıldı

DHA
Van Büyükşehir Belediyesi'nin, Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.
Van Gölü'nde geçen yıl başlatılan 1'inci etap dip çamuru ve balçık temizleme çalışması tamamlandı.
Göldeki 2'nci ve 3'üncü etaplarda da çalışmalar, yoğun şekilde devam ediyor.
1 milyon 200 bin metreküp balçık çıkartıldı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; 14 kilometrelik sahil bandından bugüne kadar 1 milyon 200 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkartıldı.
Yıl sonuna kadar gölden 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkarılması hedefleniyor.