Van'a kar yağdı! Göz gözü görmüyor Van, sezonun açılışını yaptı. Dünden beri devam eden kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

İHA

Van'da dünden beri etkili olan sağanak yağış ve kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yolların beyaza bürünmesine neden oldu.

Araç trafiğinin yoğun olduğu Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde de görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler kontrollü olarak ilerledi

Kar yağışı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi ile Van'ın Çaldıran ile ie Ağrı'nı Doğubayazıt ilçesi bir birine bağlayan Tendürek Geçidi'nde de etkili okurken, sürücüler yolda kontrollü olarak ilerledi.

Artos Dağı beyaza büründü

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Van'ın doğusunda bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı beyaza büründü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)