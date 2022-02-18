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    Van’da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddetten anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

    2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladıkları belirlenen anne ve erkek arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 09:07
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    Van’da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddetten anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

    Van’ın İpekyolu ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

    Yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine “çocuğa fiziki şiddet” uygulandığının ihbar edilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

    ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

    Açıklamada, “Görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edilmiş, annesine ve annenin erkek arkadaşına adli işlem yapılmıştır. Çocuğun annesi ‘Aile Yükümlülüğünün İhlali’ suçundan, annenin erkek arkadaşı da ‘Kötü Muamele, Eziyet ve Kasten Yaralama’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Şiddete maruz kalan çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı yurda teslim edilmiştir.” denildi.

    Van’da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddetten anne ve erkek arkadaşı tutuklandı #1


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