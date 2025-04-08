Van’da 4 aydır kapalı olan yol ulaşıma açıldı

İHA

Van'da ekipler, Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezine 178, Başkale ilçe merkezine ise 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve ocak ayından bu yana ulaşıma kapalı olan Yukarı Dallı Mahalle yolu, geceli gündüzlü yürütülen çalışma ile yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin dün sabah saatlerinde başlattığı çalışma, gece saatlerine kadar sürdü.

Yer yer 2 metreyi bulan karda güçlükle ilerleyen ekipler, kar savurma aracını da kullandı.

4 AYDIR KAPALIYDI

Yapılan çalışmalar sonucu gece saatlerinde köyle ulaşan ekipler, kentte kardan dolayı kapalı olan son mahalle yolunu da açmış oldu.

Yaklaşık 4 aydır kapalı olan yolun 5 kilometrelik kısmında çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

Öte yandan ekipler; Çaldıran ve Saray ilçelerinde sınır hattında bulunan yerleşim yeri ve yayla yollarında da yürüttükleri karla mücadele çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.