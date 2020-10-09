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Van'da 5 kişiyi 200 bin lira dolandıran şahıs yakalandı

Van'da 5 kişiyi 200 bin lira dolandıran şahıs yakalandı

Kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle 200 bin TL dolandıran N.G., tutuklandı.