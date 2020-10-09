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    Van'da 5 kişiyi 200 bin lira dolandıran şahıs yakalandı

    Kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle 200 bin TL dolandıran N.G., tutuklandı.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 09:53
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    Van'da 5 kişiyi 200 bin lira dolandıran şahıs yakalandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon dolandırıcısı olan N.G.'nin peşine düştü.

    Kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan N.G., aradığı 5 kişiden 'devlet memuru yapma' vaadiyle toplam 200 bin TL aldı.

    SOKAKTA DOLAŞIRKEN YAKALANDI

    Mağdurlar adına kamu hizmetlerine atandığına dair sahte belge de düzenleyen N.G., İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi'nde yürürken yakalandı.

    Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

    Van da 5 kişiyi 200 bin lira dolandıran şahıs yakalandı #1

    Van da 5 kişiyi 200 bin lira dolandıran şahıs yakalandı #2

    Van da 5 kişiyi 200 bin lira dolandıran şahıs yakalandı #3

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