İHA
Van’ın Muradiye ilçesinde devriye görevini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi.
DORSEDE 69 KAÇAK GÖÇMEN BULUNDU
Tırın dorsesinde yapılan incelemede, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.
5 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
Olayla ilgili olarak Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle E.T., B.Ö., S.Ş., M.G. ve F.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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