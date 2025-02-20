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Van'da 69 düzensiz göçmen, tırda yakalandı

Van'da 69 düzensiz göçmen, tırda yakalandı Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda bir tırın kasasında gizlenmiş 69 düzensiz göçmeni tespit etti. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 organizatör ise suçüstü yakalandı.