Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 20-26 Mart'ta, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

78 kilo 270 gram uluşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde 46 kilo 500 gram eroin, 15 kilo 900 gram skunk, 6 kilo 400 gram esrar, 2 kilo 350 gram metamfetamin ve 7 kilo 120 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 78 kilo 270 gram uluşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 gözaltı #1
Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 gözaltı #2