Van'da aç kalan domuz sürüleri mahalleye indi Özalp ilçesinde aç kalan domuz, mahallelere inmeye başladı. Aç kalan domuz sürüsü yemek bulabilmek için köy merkezine inerken, o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Van'ın Şemsettin Mahallesi'nde dolaşan domuzlar, korkuya neden oldu.... Yemek bulabilmek için mahalleye inen domuzlar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Aç kalan domuz sürüsü yemek bulabilmek için köy merkezine inerken, o anları Fatih Kaçak isimli vatandaş cep telefonu ile kaydetti. "İran sınırından geliyorlar" Sayıları 15 civarında olan domuzların İran sınırında girdiğini söyleyen Fatih Kaçak, "Domuzlar yaklaşık 1 aydan bu yana sürekli burada görülüyor. İran sınırından ülkemize giren domuz sürüsü genelde gece ekili alanlara zarar veriyorlardı. Ekili alanların kalmaması ile yiyecek bulmaya çalışan domuz sürüsü, gündüzleri de mahallemizde sürekli görülmeye başladı" dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)