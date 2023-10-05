Van'da aileler evlat nöbetinde! '12 yıldır kokusuna hasret kaldım' Kent meydanında slogan atan evlat nöbetindeki ailelerin sesi HDP il binasından müzik açılarak bastırılmaya çalışıldı. Aldırış etmeyen anne, "Sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz" dedi.

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DHA

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan eylem, birçok anneye umut oldu.

Seslerini duyurmak için bir araya gelen anne ve babalar, eylemlerini sürdürüyor.

Bugün de Van'daki ailelerin sesi yükseldi.

Pankartlarla yürüyüp slogan attılar

Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. Ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı.

Aileler, bina önüne kadar "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Ailelerin sesini müzikle bastırdılar

HDP İl Başkanlığı binası önün gelen ailelerin sesini bastırmak için bu hafta da yüksek sesle müzik açıldı.

Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi. Eyleme katılan aileler, ellerindeki çocuklarının fotoğraflarına bakarak bir süre gözyaşı döktü.

"Her gece ağlıyorum"

Oğlu Yunus için eyleme katılan Güleser Alkan, her gün gözyaşı döktüğünü belirterek, "Oğlumun derdinden hasta oldum. Her gece ağlıyorum. Onun resmini, sazını görüyorum ağlıyorum." diye konuştu.

"12 yıldır evladımı isteyip, gözyaşı döküyorum"

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar ise 12 yıldır evladının kokusuna hasret kaldığını belirterek, "Bugün de bir umut ile evimden çıkıp, geldim. Evladın tarifi yoktur, çok zor bir şeydir. Bunlar bizi niye görüp, duymuyorlar. Sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. 12 yıldır evladımı isteyip, gözyaşı döküyorum. 12 yıldır evladımın kokusuna hasret kaldım, anne demesini özledim." diyerek gözyaşı döktü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)