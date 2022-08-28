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- Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı
Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı
Pinyanişi aşiretinin düğününde, gelin ve damada takılan takıların değeri 2 buçuk milyon lirayı buldu.
- 28.08.2022 - 11:01
Van’da, Pinyanişi aşiretinin düğününde gelin ve damat üzerine takılan takılar dikkat çekti.
İş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünya evine girdi.
Düğüne, 2 bin kişi katıldı
DHA’nın haberine göre; sağdıçlığını Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde; Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı.
Davetliler Türkçe ve Kürtçe şarkılarla eğlenirken, gelin ve damat takı töreninden karlı çıktı. Takılan takı ve paraların 2 buçuk milyon lirayı bulduğu öğrenildi.
Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı VİDEO