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    Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı

    Pinyanişi aşiretinin düğününde, gelin ve damada takılan takıların değeri 2 buçuk milyon lirayı buldu.
    • 28.08.2022 - 11:01
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    Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı

    Van’da, Pinyanişi aşiretinin düğününde gelin ve damat üzerine takılan takılar dikkat çekti.

    İş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünya evine girdi.

    Düğüne, 2 bin kişi katıldı

    DHA’nın haberine göre; sağdıçlığını Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde; Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı.

    Davetliler Türkçe ve Kürtçe şarkılarla eğlenirken, gelin ve damat takı töreninden karlı çıktı. Takılan takı ve paraların 2 buçuk milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

    Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı VİDEO

    Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı #1

    Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı #2

    Van’da aşiret düğününde, 2 buçuk milyon liralık takı takıldı #3


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