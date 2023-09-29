Van'da ayılar arı kovanlarına saldırdı! Binlerce arı öldü...

Van'ın Muradiye ilçesinde gece saatlerinde Kerem Taş, arazisinde sesler duydu.
İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ünseli Mahallesi'ne inen 3 ayının, arı kovanlarına saldırdığı tespit edildi.
Ayılar kovanları parçalarken, binlerce arı da öldü.
Kovanlarını kontrol etmek için dışarıya çıktığını anlatan Taş, 3 ayıyla karşılaştığını söyledi.
"3 ayıyla karşılaştım"
Ayılar ayrıldıktan sonra kovanlarını kontrol edebildiğini belirten Taş, yaklaşık 100 arı kovanın zarar gördüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Akşam saat 23.00 sıralarında kovanlara bakmak için bahçeye çıktım. O sırada 3 ayıyla karşılaştım. Ayılar bana da saldırdı. Bahçe duvarından atlayarak kaçmaya çalıştım. Daha sonra gelip baktığımda ayılar kovanlarımı talan etmişti. Zararım çok büyük.