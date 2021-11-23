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- Van’da bir otelde düzensiz göçmenler yakalandı
Van’da bir otelde düzensiz göçmenler yakalandı
Emniyet ekiplerinin başlattığı, insan kaçakçılığına yönelik operasyonda, bir otelde 15 kaçak göçmen yakalandı.
- İHA
- 23.11.2021 - 09:24
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
15 GÖÇMEN YAKALANDI
Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde bir otelde yapılan aramada 15 düzensiz göçmen şahıs yakalandı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Otel sahibinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, 1 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.