Euro
12.9329
0.86%
Dolar
11.508
0.89%
Altın
670.25
1.19%
Borsa
1.755
0%
Bitcoin
650.701
2.03%
BTXN Coin
21.09
0.33%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Van’da bir otelde düzensiz göçmenler yakalandı

    Emniyet ekiplerinin başlattığı, insan kaçakçılığına yönelik operasyonda, bir otelde 15 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da bir otelde düzensiz göçmenler yakalandı

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    15 GÖÇMEN YAKALANDI

    Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde bir otelde yapılan aramada 15 düzensiz göçmen şahıs yakalandı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Otel sahibinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, 1 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.

    Van’da bir otelde düzensiz göçmenler yakalandı #1

    Van’da bir otelde düzensiz göçmenler yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir