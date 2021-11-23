Van’da bir otelde düzensiz göçmenler yakalandı

Emniyet ekiplerinin başlattığı, insan kaçakçılığına yönelik operasyonda, bir otelde 15 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

15 GÖÇMEN YAKALANDI

Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde bir otelde yapılan aramada 15 düzensiz göçmen şahıs yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Otel sahibinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, 1 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.