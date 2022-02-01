Van'da bir şahıs eroinle uçağa binerken yakalandı

Ferit Melen Havalimanı'ndan seyahat edecek olan uçağa, cebine koyduğu eroinle binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul yinüne gidecek olan uçağa cebindeki eroinle binen şahıs, ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında şahıs/şahıslara yönelik yürütelen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

CEBİNDEKİ KABARIKLIK ELE VERDİ

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde, Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van Ferit Melen Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere X-Ray kontrol noktasından geçerken pantolon cebinde kabarıklık olduğu fark edilen ve durumundan şüphelenilen şahsın yapılan üst aramasında pantolon cebinden 4,21 gram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.