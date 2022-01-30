Van’da çifte cinayetin zanlısı: Uzun zaman öldürmek için plan yaptım

Aldatıldığını iddia ederek dehşet saçan koca, eşi ile yanında bulunan kişiyi tabancasıyla vurarak öldürdü. Çifti cinayetin zanlısı ifadesinde ise “Uzun zaman öldürmek için plan yaptım” dedi.

Van’ın İpekyolu ilçesi Beşyol Meydanı Defterdarlık Caddesi'ndeki otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a (65) ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler (47) yaralı olarak bulundu.

Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE YAKIN BİR YERDE YAKALANDI

Dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i (50) olay yerine yakın yerde tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun'un cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Coşkun'un cenazesi Tuşba ilçesine bağlı Köyrüköy Mahallesi'nde toprağa verilirken, Zeynep Şengüler'in cenazesinin ise memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderileceği belirtildi.

CİNAYETİ NASIL PLANLADIĞINI ANLATTI

Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, emniyetteki ifadesinde, eşi Zeynep Şengüler'in kendisini aldattığını düşündüğü için cinayetleri işlediğini belirterek, “Uzun zaman öldürmek için plan yaptım. Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim.” dediği öğrenildi.