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- Van'da çobanlık yapan gencin, arazide cesedi bulundu
Van'da çobanlık yapan gencin, arazide cesedi bulundu
Muradiye ilçesinde 23 yaşındaki çobanın cesedini bulan ekipler, olay yerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
- 25.08.2022 - 17:45
- Güncelleme : 25.08.2022 - 17:54
Van'ın Muradiye ilçesindeki cinayet ortaya çıktı.
Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan 23 yaşındaki Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaçan şüpheliler gözaltında
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçarak saklanmaya çalışan kişileri tespit etti.
Harekete geçen ekipler, yakadıkları 3 cinayet şüphelisini gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürüyor.