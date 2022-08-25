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    Van'da çobanlık yapan gencin, arazide cesedi bulundu

    Muradiye ilçesinde 23 yaşındaki çobanın cesedini bulan ekipler, olay yerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
    • 25.08.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:54
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    Van'da çobanlık yapan gencin, arazide cesedi bulundu

    Van'ın Muradiye ilçesindeki cinayet ortaya çıktı.

    Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan 23 yaşındaki Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

    Kaçan şüpheliler gözaltında

    Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçarak saklanmaya çalışan kişileri tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, yakadıkları 3 cinayet şüphelisini gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürüyor.

    Van da çobanlık yapan gencin, arazide cesedi bulundu #1

    Van da çobanlık yapan gencin, arazide cesedi bulundu #2

    Van da çobanlık yapan gencin, arazide cesedi bulundu #3


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