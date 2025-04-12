DHA
Van'ın İpekyolu ilçesinde çevre temizliği yapan belediye ekipleri, sokaktaki çöp konteynerinin çalındığını tespit etti.
Olay anının saniye saniye yansıdığı, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
KAMYONETE YÜKLEYİP GÖTÜRDÜLER
Güven kameralarını kayıtlarını izleyen ekipler, konteynerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırmızı renkli açık kasa kamyonete yüklenerek götürüldüğünü belirledi.
İpekyolu Belediyesi yetkilileri, görüntülerle birlikte olaya ilişkin Van Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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