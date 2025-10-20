Van'da domuz sürüsü kırsal mahalleye indi

- Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne yaban domuzu sürüsü indi.
- Sürüyü cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakini Mustafa Özdemir, yaklaşık 10 domuzu kayda aldı.
- Domuzlar yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu.
Van'ın Başkale ilçesinde ilginç görüntüler...
İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne akşam saatlerinde yaban domuzu sürüsü indi.
YOLUN KENARINDA YİYECEK ARADILAR
Mahallede yaşayan Mustafa Özdemir, yolun kenarında yiyecek arayan sürüyü, cep telefon kamerasıyla görüntüledi.
O ANLAR ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kayda alınan görüntülerde, yaklaşık 10 domuzun bulunduğu sürü, yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu.