Van'da duvar saati içinde uyuşturucu bulundu

DHA
Ülke içerisinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.
Bu kapsamda vatandaşları zehirleyecek tacirlere yönelik operasyonlara her geçen gün yenisi ekleniyor.
Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı görevlileri, yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişinin yanındaki valizleri x-ray taramasından geçirdi.
Şüpheli yoğunluk tespit edilince fiziki arama yapıldı.
Duvar saati içerisinde uyuşturucu çıktı
Valizden çıkan 5 duvar saatinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı.
Detaylı arama sonucu, saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.