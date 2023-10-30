Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 insan taciri tutuklandı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü 3 gün süren operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi cezaevine gönderildi.

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DHA

Sınır bölgelerinde yasa dışı göçe karşı mücadele sürüyor.

Sınırda ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Öte yandan bu duruma aracılık eden göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

Yapılan operasyonlara her gün bir yenisi eklenirken bir yeni operasyonun adresi de Van oldu.

Operasyonlar 3 gün boyunca devam etti

Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine 3 gün süren arama operasyonları düzenlendi.

6 şüpheli tutuklandı

Bu incelemeler sonucunda 16 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı düşünülen 2 araca da el konuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)