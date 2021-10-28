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    Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi

    Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü üzerinde yüzen yaban domuzunu Van Gölü canavarı zannedip, büyük heyecan yaşadı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:32
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    Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi

    Van’da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü üzerinde hareket halinde bir canlı fark etti.

    Yüzerek kıyıya yaklaşan canlıyı gören vatandaşlar, ne olduğunu anlayamayınca büyük heyecan yaşadı.

    ÇEKİME BAŞLADILAR

    Yüzen canlı, yıllardır anlatılan ve efsane haline gelen Van Gölü canavarına benzetildi.

    Cep telefonu kamerasını açan vatandaşlar, heyecanlanarak çekime başladı.

    Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi VİDEO

    İNSANLARI GÖREN DOMUZ, KIYIDAN UZAKLAŞTI

    Yüzerek kıyıya gelenin Van Gölü canavarı değil, bir yaban domuzu anlaşıldı.

    Yaban domuzu insanları görünce yeniden kıyıdan uzaklaşırken, vatandaşlar ise yaşadıkları şoku atlatıp yollarına devam etti.

    Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi #1

    Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi #2

    Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi #3

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