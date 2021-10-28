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- Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi
Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi
Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü üzerinde yüzen yaban domuzunu Van Gölü canavarı zannedip, büyük heyecan yaşadı.
- İHA
- 28.10.2021 - 11:18
- Güncelleme : 28.10.2021 - 11:32
Van’da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü üzerinde hareket halinde bir canlı fark etti.
Yüzerek kıyıya yaklaşan canlıyı gören vatandaşlar, ne olduğunu anlayamayınca büyük heyecan yaşadı.
ÇEKİME BAŞLADILAR
Yüzen canlı, yıllardır anlatılan ve efsane haline gelen Van Gölü canavarına benzetildi.
Cep telefonu kamerasını açan vatandaşlar, heyecanlanarak çekime başladı.
Van’da, gölde yüzen yaban domuzu Van Gölü canavarı zannedildi VİDEO
İNSANLARI GÖREN DOMUZ, KIYIDAN UZAKLAŞTI
Yüzerek kıyıya gelenin Van Gölü canavarı değil, bir yaban domuzu anlaşıldı.
Yaban domuzu insanları görünce yeniden kıyıdan uzaklaşırken, vatandaşlar ise yaşadıkları şoku atlatıp yollarına devam etti.