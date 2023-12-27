İHA
Van'da ilginç bir olay yaşandı...
Kocasından şüphelenen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın takibe başladı.
Eşini takip eden kadın, kocası ve sevgilisinin bindiği minibüse bindi.
Hıncını alamadı tokat attı
Minibüste kocasının sevgilisine küfürler savuran kadın, hıncını alamayarak tokat attı, yetmedi saçını çekip kadını yere attı.
Minibüsten indirildi
Minibüstekilerin araya girmesiyle 4 çocuk sahibi olduğunu söyleyen kadın minibüsten indirilirken, kocası ile sevgilisi de aynı minibüste yola devam etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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