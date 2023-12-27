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Van'da ilginç anlar! Kocasını sevgilisiyle minibüste bastı

Van'da ilginç anlar! Kocasını sevgilisiyle minibüste bastı 4 çocuk annesi bir kadın, minibüste karşılaştığı kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti. Kavganın sonunda öfkeli eş minibüsten indirilirken, sevgilisi ve kocası ise yola devam etti.