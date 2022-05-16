Van'da kaçak avlanan 18 ton inci kefali ele geçirildi

15 Nisan-15 Temmuz arasında uygulanan av yasağına uymayan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, 3 tonu canlı olmak üzere 18 ton inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü’nde yaşayabilen endemik bir tür olan inci kefallerinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulaması sürerken, kaçak avcılık ile mücadele kapsamında çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

Akarsuyun tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, bölgede yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı durumunda.

İHA’nın haberine göre; son 1 ay içerisinde kaçak av ile yapılan mücadeleler kapsamında, 3 tonu canlı olmak üzere 18 ton inci kefali ele geçirildi.

Yakalanan canlar, yeniden suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi. 30 kaçak avcıya, 100 bin lira civarında idari para cezası uygulandı.

“Avlamayalım, almayalım ve alanlara engel olalım”

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı çalışmalarının devam ettiğini, ilgili tüm birimlerle yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmaların başladığı ilk bir ay içerisinde 30 kişiye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Çalışmalar çerçevesinde de kaçak avlanmış 18 ton balık ele geçirildi. Ele geçirilen balıkların 3 tonu canlı balıktan oluşuyor. Ekiplerimiz sahadaki görevini sürdürüyor. Vatandaşlarımızda da bir duyarlılık oluştu. ‘Avlamayalım, almayalım ve alanlara engel olalım’ sloganıyla hep beraber hareket edersek çalışmalarımız amacına ulaşmış olacaktır.”

Okul ve sahadaki eğitim ile güvenlik güçlerin etkin çalışmaları sayesinde her yıl bir önceki yıla göre daha başarılı bir yol kat ettiklerini dile getiren Görentaş, bu başarının kendi işlerine de yansıdığını kaydetti.

Van’da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi VİDEO

