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    Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı

    Kaçak kazı yapan defineciler tarafından, 2 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen Urartulara ait tarihi yapı bulundu.
    • 20.06.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 13:00
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    Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı

    Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi Garibin Tepe'de kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı.

    Bölgede yerin 5 metre altına kadar kazılarını devam ettiren şahıslar, figürlerle bezeli bir yapıya ulaştı.

    Yapının Urartulara ait olduğu öğrenildi.

    Tünelden plastik şişeler çıktı

    Definecilerin bölgede yaklaşık 3 ay kazı yaptığı, kazı alanındaki toprağın plastik bidonla tünel içerisinden çekilerek dışarıya taşındığı tespit edildi.

    Tünel içerisinde parçalanmış ipler ve plastik şişeler bulundu.

    Van da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı #1

    Çobanlar ihbar etti

    İHA’nın haberine göre; yaklaşık 10-15 metre uzunluğunda tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların jandarmaya ihbarı ile yakalandı.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

    Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı VİDEO

    Tünel girişi kapatıldı, jandarma nöbete başladı

    Bölgeyi koruma altına alan jandarma ekipleri, 7/24 nöbet tutmaya başladı.

    Van Müzesi yetkilileri, bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.

    Van da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı #2

    Van da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı #3

    Van da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı #4

    Van da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı #5

    Van da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı #6


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