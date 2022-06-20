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Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı

Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı

Kaçak kazı yapan defineciler tarafından, 2 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen Urartulara ait tarihi yapı bulundu.