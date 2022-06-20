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- Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı
Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı
- 20.06.2022 - 12:00
- Güncelleme : 20.06.2022 - 13:00
Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi Garibin Tepe'de kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı.
Bölgede yerin 5 metre altına kadar kazılarını devam ettiren şahıslar, figürlerle bezeli bir yapıya ulaştı.
Yapının Urartulara ait olduğu öğrenildi.
Tünelden plastik şişeler çıktı
Definecilerin bölgede yaklaşık 3 ay kazı yaptığı, kazı alanındaki toprağın plastik bidonla tünel içerisinden çekilerek dışarıya taşındığı tespit edildi.
Tünel içerisinde parçalanmış ipler ve plastik şişeler bulundu.
Çobanlar ihbar etti
İHA’nın haberine göre; yaklaşık 10-15 metre uzunluğunda tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların jandarmaya ihbarı ile yakalandı.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Van'da kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin yıllık tarihi yapıyı açığa çıkardı VİDEO
Tünel girişi kapatıldı, jandarma nöbete başladı
Bölgeyi koruma altına alan jandarma ekipleri, 7/24 nöbet tutmaya başladı.
Van Müzesi yetkilileri, bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.