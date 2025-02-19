Van'da kaçakçılık yapan iş yerine baskın

İHA

Van'ın Erciş ilçesinde, Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda bir dizi operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlar kapsamında kaçakçılık faaliyeti yapa işletme ve şahıslar araştırıldı.

ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI BULUNDU

Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince, tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı olan 350 adet güneş gözlüğü ve 34 adet PS5 oyunu kol şarj istasyonu ele geçirildi.