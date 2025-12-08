Abone ol: Google News

Van'da kış yüzünü gösterdi

Van'da 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 12:42
  • Van'daki Erek Dağı, kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.
  • Yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı ve hava sıcaklıkları düştü.
  • Çobanlar, karla kaplı meralarda hayvanlarını otlatmaya devam ediyor.

Van Erek Dağı'nın güneydoğu kesiminde etkili olan kar yağışı, bölgeyi adeta beyaza bürüdü.

Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte yüksek kesimler kış manzarasına kavuşurken, çevrede oluşan sis ve bulut geçişleri de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KAR KALINLIĞI ARTTI

Kar kalınlığının kısa sürede artmaya başladığı bölgede, hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

Kent merkezine uzak olmasına rağmen Erek Dağı eteklerinde oluşan beyaz örtü, kış mevsiminin habercisi olarak değerlendiriliyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR KARLI OVALARDA OTLADI

Van'ın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına rağmen küçükbaş hayvanlar, dağlık alanlarda otlatılmaya devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde sürülerini yaylaya çıkaran çobanlar, karla kaplanan meralarda hayvanların yiyecek bulabildiğini belirtti.

