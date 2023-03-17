Van'da mahalle yollarında karla mücadele

Doğu illerinde karla kapalı yollar açılıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, 2 bin 400 rakımlı Başkale’nin kırsal bölgelerinde, kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar kalınlığı 3 metre
Ekipler, kapalı olan Başkale’ye 50 kilometre mesafedeki Yukarı Dallı Mahallesi ve Doyum mezrasının yer yer 3 metreyi bulan karla kaplı yollarını iş makineleriyle yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.
Yukarı Dallı Mahallesi Muhtarı Abdülkerim Yeşilağaç, ekiplere teşekkür etti.