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    Van'da marketteki yağ hırsızları kamerada

    Bir zincir markete müşteri gibi giren 3 çocuğun, yaklaşık 600 TL değerinde 5 litrelik yağ çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 12.05.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:00
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    Van'da marketteki yağ hırsızları kamerada

    Van'da bulunan zincir markette ilginç bir hırsızlık yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; markete gelen kimliği henüz belirlenemeyen ve ortaokul öğrencileri olduğu söylenilen biri kız 3 çocuk, okul çıkışı boş çantaları ile markete girerek yaklaşık 600 TL değerinde yağ çaldı.

    Yağları çantalarına koyup, kaçtılar

    2 çocuk el çabukluğuyla yağları çantalarına koyarken, 1 çocuğun ise ilk denemesinde telaşlanıp yağı çalamamasının ardından ikinci denemesinde markete giren müşterilere yakalanma korkusuyla yağı bırakıp arkadaşları ile marketi terk etti.

    Van'da marketteki yağ hırsızları kamerada VİDEO

    Güvenlik kamerası incelendi

    Markette bulunan 5 litrelik yağların eksildiğini fark eden yöneticiler, güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

    Hırsızların yağ bidonlarını çantalarına koydukları anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

    Van da marketteki yağ hırsızları kamerada #1

    Van da marketteki yağ hırsızları kamerada #2


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