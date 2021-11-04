Ekipler, masaj salonuna düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi yakaladı. İşletme sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van polisi, ruhsatsız faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

Operasyon, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından "fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

8 KİŞİYE FUHUŞ SUÇUNDAN PARA CEZASI

İpekyolu ilçesindeki operasyonda 8 kişi, polis araçlarına bindirilerek emniyete gönderildi. Söz konusu kişilere fuhuş suçundan 14 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

İşletme sahibi ise "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da masaj salonuna fuhuş baskını ViDEO