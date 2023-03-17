Van'da metruk evde 86 kaçak göçmen yakalandı

Düzensiz göçün önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında bulunan Saray ilçesinde, kaçak göçmenlerin geçeceği ihbarı aldı.
İhbar üzerine, ilçede belirlenen metruk eve operasyon düzenlendi.
86 kaçak göçmen yakalandı
Operasyonda, metruk evde Afganistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçakçıları yakalama çalışmaları sürüyor
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine götürülürken göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.