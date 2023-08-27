İHA
Van’ın Gevaş ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Gevaş ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki minibüsün arka lastiği patladı.
Ardından araç kontrolden çıkarak yan yattı.
14 yaralı
Trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Hastaneye sevk edildiler
Yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gevaş ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.