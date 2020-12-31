Van'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerinin durdurduğu bir tırda, 81 kilo 780 gram eroinle, 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde bulundu.

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekipleri, bir tırı durdurdu.

Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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NARKOTİK ÇALIŞMASI

Operasyonu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan aramada, 158 paket presli halde 81 kilo 780 gram eroin ile 37 paket halinde 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan madde ele geçirilmiştir.





1 GÖZALTI

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.” denildi.