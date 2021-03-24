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    Van'da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi

    Şiddetli rüzgarın hakim olduğu kentte bir elektrik direği, otomobilin üzerine düştü. Can kaybı yaşanmayan kazada, maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:13
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    Van'da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi

    Van'ın Bahçesaray ve Gürpınar olmak üzere 2 ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

    Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde 3 evin çatıları uçtu.

    Gürpınar'da da ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

    ARACIN ÜSTÜNE DİREK DÜŞTÜ

    Cumhuriyet Mahallesi'nde yol üzerindeki aydınlatma direği, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 37 DT 55 78 plakalı otomobilin üzerine düştü.

    İTFAİYE MÜDHALE ETTİ

    Sürücü yara almazken, otomobilde hasar meydana geldi. Bölgeye gelen Gürpınar Belediyesi itfaiye ekipleri, aydınlatma direğini kaldırırken, polisler de güvenlik önlemi aldı.

    Van da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi #1

    Van da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi #2

    Van da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi #3

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    Van da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi #5

    Van da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi #6

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    Van da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi #8

    Van da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi #9

    Van da rüzgarla birlikte direk, aracın üstüne devrildi #10

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