Van’da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe yol açtı

İHA
Van’ın İpekyolu ilçesinde Vali Mithatbey Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.K. yönetimindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonetin hareket halindeyken motorundan dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile araca müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Kamyonetin motor kısmında maddi zarar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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