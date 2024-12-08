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İHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluya geçit vermiyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinde vatandaşları mağdur eden şüpheliler için harekete geçildi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ İLE ŞANTAJ YAPTILAR

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, belirtilen adreslerden ulaşılan mağdur erkek şahıslar ile küçük yaşta kız çocuklarına görüntülü konuşma gerçekleştikleri, görüşmenin ilerleyen safhalarında mağdur şahıslara ait müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları, mağdur şahısların aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde etmek suretiyle mağdur şahıslara şantaj yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

11 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Van merkezli İzmir ilinde 05.12.2024 tarihinde eş zamanlı operasyon faaliyeti düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 10 cep telefonu, 10 sim kartı ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirilmiş, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara çıkarılan şüpheli şahısların 2’si tutuklanmış, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.” denildi.