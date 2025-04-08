Van'da silahlı saldırıda öldürüldü

İHA

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki F.K. isimli şahıs, sabah saatlerinde evinden dışarı çıktı.

Bu sırada caddede bekleyen kimliği belirsiz bir şüpheli, yaşlı adama evinin önünde kurşun yağdırdı.

F.K., uğradığı silahlı saldırıda başına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın komşular tarafından ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan F.K., hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı bildirildi.