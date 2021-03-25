Van'da taşların arasında gizlenen tüfek, ihbar üzerine ele geçirildi

Polisin gelen bir ihbarı değerlendirmesinin ardından taşların arasından çıkan tüfekle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Başkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipler, gelen ihbar üzerine Barış Mahallesi’ne operasyon düzenledi.

TAŞLARIN ARASINDAN TÜFEK ÇIKTI

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, taşların arasına gizlenen kalaşnikof ve bu silaha ait 3 şarjör ile 76 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.