Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 27 gözaltı

DHA
Zehir tacirleriyle mücadele son hız sürüyor...
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 24- 30 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.
27 şüpheli yakalandı
Operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında 1 kilo 530 gram sentetik kannobinoid, 386 gram esrar, 222 gram metamfetamin, 40 gram kokain, 5 gram eroin, 19 ecstasy hap ele geçirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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