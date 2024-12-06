İHA
Van'da polis ekipleri, havalimanında şüpheli hareketleri tespit edilen iki şüphelinin üzerini ve eşyalarını aradı.
Ekipler, şüphelilere ait valizi aradıkları sırada, gizli bölgeye saklanmış 4 kilo 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Ferit Melen Havalimanında tespiti yapılan 2 şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 4 kilo 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış