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İHA

Van'da polis ekipleri, havalimanında şüpheli hareketleri tespit edilen iki şüphelinin üzerini ve eşyalarını aradı.

Ekipler, şüphelilere ait valizi aradıkları sırada, gizli bölgeye saklanmış 4 kilo 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Ferit Melen Havalimanında tespiti yapılan 2 şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 4 kilo 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.