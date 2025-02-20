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İHA

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle İran sınırındaki mahallelerde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi geçti.

Sınırda bulunan mahalle yollarının tekrar ulaşıma açılması için yapılan çalışma sırasında Sualtı Mahallesi'nde Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesinin üzerine bir anda dağdan çığ düştü.

SON ANDA KURTULDU

Tonlarca kar, iş makinesini önüne kapatırken iş makinesi operatörü kendini atarak son anda kurtuldu.