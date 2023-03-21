Van'da voleybol takımını taşıyan midibüs takla attı

Van- Hakkari karayolu Hoşap mevkiinde meydana gelen olayda, Hakkari’den Van'a gitmekte olan Alparslan Endüstri Erkekler 1’inci Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımı sporcularını taşıyan Cahit Mollaosman yönetimindeki midibüs, takla attı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin 112'yi aramasıyla kaza yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.