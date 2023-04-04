Van'da 'yanlış kan verilmesi' sonucu ölüm iddiası: Savcılık soruşturma açtı

İstanbul'da bir inşaatta çalışan Emrah Kaya, bel fıtığı şikayeti olan 33 yaşındaki eşi Makbule Kaya'yı tedavi için Van'a getirdi.
20 Mart'ta Lokman Hekim Van Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, 1 gün sonra ameliyata alındı.
Operasyondan sonra Makbule Kaya, fenalaştı.
Hemşire aradı, 'yanlış kan verildi' dedi
Bu sırada hastanede görevli bir hemşire, aileyi arayıp Kaya'ya yanlış kan verildiğini söyledi.
Burada 7 gün tedavi gören Makbule Kaya, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaya, 2 Nisan'da hayatını kaybetti.
Savcılık soruşturma başlattı
Yaşanan ihmal üzerine hem hastane yönetimi hem de ölen kadının yakınları, görevli iki hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
İki hemşire kovuldu
Konu ile ilgili Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, kurumsal anlamda kurum içi disiplin soruşturması başlatıldığı, iki çalışanın iş akdinin sonlandırıldığı ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.