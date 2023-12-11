Van'da zehir tüccarlarına operasyon! 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi Son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Bu kapsamda Van'da art arda operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Toplam 161 kilo 500 gram uyuşturucu

Bu kapsamda son 1 haftada 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilo skunk ve 14 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturuculara da el konuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)