DHA
Van'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi...
Van-Erciş kara yolunun 27'nci kilometresindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında, 2 kilometre arayla iki ayrı kaza yaşandı.
50 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede tır, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ
İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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