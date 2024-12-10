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DHA

Van'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi...

Van-Erciş kara yolunun 27'nci kilometresindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında, 2 kilometre arayla iki ayrı kaza yaşandı.

50 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede tır, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.