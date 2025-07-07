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Van'daki kazada tır kamyona arkadan çarptı

Tırın, önünde seyreden sulama tankerine arkadan çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.

İHA İHA
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Van'daki kazada tır kamyona arkadan çarptı

Van'ın Çaldıran merkezde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, önünde seyreden Çaldıran Belediyesi'ne ait sulama tankerine arkadan çarptı. 

1 YARALI

Kazada tır sürücüsü yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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