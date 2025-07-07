Van'daki kazada tır kamyona arkadan çarptı

Van'ın Çaldıran merkezde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, önünde seyreden Çaldıran Belediyesi'ne ait sulama tankerine arkadan çarptı.
1 YARALI
Kazada tır sürücüsü yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.